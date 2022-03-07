تعاون سعودي بريطاني في تقنيات الفضاء

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وبحث الجانبان خلال اللقاء، توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التقنية والفضاء والابتكار، وتطوير المشاريع الرقمية المشتركة وفي مقدمتها One Web-Neom Tech.
كما جرى إطلاع الجانب البريطاني على فرص الاستثمار المتاحة للشركات البريطانية في مجالات التقنية والفضاء والابتكار في المملكة.
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