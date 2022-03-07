تعاون سعودي بريطاني في تقنيات الفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة بوزير الاستثمار البريطاني اللورد جيرالد إدغار جريمستون، على هامش فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في الرياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التقنية والفضاء والابتكار، وتطوير المشاريع الرقمية المشتركة وفي مقدمتها One Web-Neom Tech.

كما جرى إطلاع الجانب البريطاني على فرص الاستثمار المتاحة للشركات البريطانية في مجالات التقنية والفضاء والابتكار في المملكة.