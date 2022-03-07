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تصنيع محلي لمركبات المراقبة المتنقلة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة الأنظمة الصناعية في معرض الدفاع العالمي مذكرة تفاهم مع @flir للتعاون على دمج الخبرات المحلية والعالمية بهدف تصنيع مركبات المراقبة المتنقلة بأحدث التقنيات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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