تصنيع محلي لمركبات المراقبة المتنقلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة الأنظمة الصناعية في معرض الدفاع العالمي مذكرة تفاهم مع @flir للتعاون على دمج الخبرات المحلية والعالمية بهدف تصنيع مركبات المراقبة المتنقلة بأحدث التقنيات.

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