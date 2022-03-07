ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي بمشاركة 590 شركة تمثل 42 دولة

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وتجول ولي العهد على مرافق المعرض، واطلع على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي جهز بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
رافق ولي العهد خلال التدشين وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ورئيس اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي أحمد الخطيب، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.
أروقة معرض الدفاع:
- 590 شركة من حول العالم تمثل 42 دولة
- مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن
- القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية
- اشتملت على معدات عسكرية متنوعة
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