وزير الإعلام اليمني: عمليات نهب ممتلكات المواطنين في مناطق الحوثي “عمل انتقامي جبان”

محمد بن مسعود - الدمام - ندد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، من عمليات تهب ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المواطنين.

وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عمليات نهب ممتلكات المواطنين المهجرين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراضٍ، وعقارات واقعة في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها، وتوجيهها لصالح دعم ما تسميه “المجهود الحربي”؛ عمل انتقامي جبان يكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام.

وجدد الإرياني التأكيد على بطلان عمليات المصادرة والتصرف في تلك الممتلكات، باعتبارها صادرة عن ميليشيا انقلابية تم تصنيفها دوليا “جماعة ارهابية”.

وأكد وزير الإعلام اليمني، على أن كل ما يترتب على تلك العمليات في حكم المعدوم، مهيبا بالمواطنين عدم التورط في تلك العمليات، كونها جرائم جنائية تضع جميع المتورطين فيها تحت طائلة القانون.

وفي ختام تصريحاته، طالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بتحديد موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يقوض جهود السلام، ويؤكد مضي ميليشيا الحوثي بإيعاز ايراني في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.