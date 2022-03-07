الرئيس الأوكراني يحذر “بوتين” من المقربين منه.. لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعيش في فقاعة أوهام، وعليه أن يخرج منها.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن “بوتين” يحصل على معلومات مغلوطة من المقربين منه.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين بالقدوم ومساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، وقال لهم “إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا”.

من جهتها أعربت الحكومة الأوكرانية عن أملها بأن يتفهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية.

وطالبت الحكومة الأوكرانية روسيا بالتوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين.