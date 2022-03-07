رئيس الطيران المدني يزور معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام -

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زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أجنحة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في معرض الدفاع العالمي المنعقد حالياً بالعاصمة الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وتجول معاليه في عدد من الأجنحة المحلية والدولية المشاركة في المعرض، مستمعًا إلى شرح موجز عن ما تقدمه الجهات من خدمات إلكترونية ومبادرات وبرامج ومنصات مختصة بالصناعات الدفاعية والأمن وجهودها في تمكين الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة وأمن المعلومات، وآخر وصلت إليه من مستجدات بخدمات الصيانة والصناعة والتدريب في مجال الطيران و ما تقدمها، وأحدث الحلول التقنية في مجال صيانة الطائرات إلى جانب أحدث المعدّات والأنظمة التي ستعرض على مئات المصنعين المحليين والدوليين.

واطلع معاليه على مسيرة التطور التقني والأمني والمعلوماتي التي تشهدها الجهات المشاركة في معرض الدفاع، وما تعرضه من الخدمات الإلكترونية وأحدث التقنيات المستقبلية لشركات الدفاع والأمن والسلامة والتقنية وجهودها في تحفيز الابتكارات المتطورة، والجهود التي تقدم في مجال المنتجات والأنظمة الدفاعية الشاملة المبتكرة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة .

يذكر أن المعرض ينعقد مرّة كلّ عامين بهدف تمكين المؤسسات الدفاعية والأمنية من مواكبة تطورات الدفاع والحلول التقنية، وبما يتماشى مع الأهداف المرسومة لرؤية 2030 باغتنام الفرص المتاحة لتطوير المجالات الدفاعية والأمنية وتعزيز مسيرة توطين الصناعات في القطاع بالمملكة.

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ويعد معرض الدفاع العالمي منصة عالمية للتوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.