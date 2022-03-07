اخبار دوليه – «هل نحن عبيد لكم.. نفعل أي شيء تقولونه؟».. رئيس وزراء باكستان يرفض إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - رد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، متهجماً على السفراء الغربيين في إسلام أباد الذين حثوا باكستان الأسبوع الماضي على إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا وسألهم عما إذا كانوا يعتقدون أن باكستان «عبد» لهم.

ونشر رؤساء 22 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسالة مشتركة في الأول من مارس حثت باكستان على دعم قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وكان نشر تلك الرسالة خطوة علانية نادرة.

وصرح خان أمام تجمع سياسي «ماذا تعتقدون؟ هل نحن عبيد لكم .. نفعل أي شيء تقولونه؟». وامتنعت باكستان، الحليف التقليدي للغرب، عن التصويت مع توجيه الجمعية العامة للأمم المتحدة توبيخا بأغلبية ساحقة لروسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال خان «أريد أن أسأل سفراء الاتحاد الأوروبي: هل كتبتم مثل هذه الرسالة إلى الهند؟» مشيرا إلى أن خصم باكستان اللدود امتنع أيضا عن التصويت.

وأضاف خان أيضا إن الدول الأوروبية لم تنتقد الهند على أفعالها في كشمير التي خاضت بسببها باكستان والهند حربين. وقال إن باكستان عانت بسبب دعمها لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان وبدلا من شكرها واجهت انتقادات.

وسلطت الأضواء على خان وحكومته بعد قيامه بزيارة لموسكو في أواخر فبراير أثناء تزايد المخاوف من حدوث عملية عسكرية والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس الروسي أوامر لقواته بدخول أوكرانيا. وقال خان «نحن أصدقاء لروسيا كما أننا أصدقاء لأميركا ونحن أصدقاء للصين وأوروبا ولسنا في أي معسكر». وأضاف أن باكستان ستظل «محايدة» وستعمل مع الذين يحاولون إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثاني عشر، أحكمت القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية كييف تمهيدا لاقتحامها، فيما وصل الوفدان الروسي والأوكراني إلى بيلاروسيا لجولة ثالثة من المفاوضات.