محمد بن مسعود - الدمام - ذكر رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن توقعات موسكو مع الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – رئيس الوفد الروسي: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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