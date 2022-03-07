محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
دانت وزارة خارجية البحرينية واستنكرات بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية، في عمل عدائي متعمد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها، مؤكدة وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.
وشدَّدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والسِّلم في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.