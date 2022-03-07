بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف تقيم فعالية “يوم المرأة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من “صندوق الاستثمارات العامة” اليوم، عن إقامة فعالية هي الأولى من نوعها تحت مسمى “يوم المرأة” كجزء من الحدث العالمي الذي يُعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات ويحتضنه نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022.

واستضافت الجهة المنظمة للبطولة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لاستعراض آخر الاستعدادات لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المرتقبة.

وسيشهد “يوم المرأة” المنتظر إقامته في ثاني أيام البطولة 18 مارس، والذي يُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية ،حيث سيتيح لجميع الجماهير الحاضرة من سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم رياضة الجولف، من خلال حصص تدريبية مجانية، مع إمكانية لقاء مجموعة من نخبة لاعبات الجولف العالميات المشاركات في البطولة.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور ، أن رياضة الجولف النسائية في المملكة تستمر في النمو مع زيادة الاهتمام والمشاركة بشكل واضح عامًا بعد عام، ومن خلال إقامة هذه البطولات العالمية جنبًا إلى جنب مع شركائنا في أرامكو، نعلم أنه يمكننا حقًا إلهام وتمكين المزيد من النساء لتجربة الرياضة مع استمرارنا في رحلتنا لنشر الرياضة في المملكة.

يُذكر أن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية تعود للمملكة العربية السعودية في نسختها الثالثة وستشهد مشاركة نخبة من أفضل النجمات العالميات تتقدمهم حاملة اللقب النيوزيلندية ليديا كو، إلى جانب لاعبات حققن لقب بطولات كبرى .