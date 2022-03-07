خلال شهرين ..عشرة برامج وملتقيات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في محافظة الخرج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نظم مركزا التأهيل الشامل للذكور والإناث بالخرج خلال الشهرين الاخيرة عشرة برامج وملتقيات لخدمة نزلائها من الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم النفسي والإجتماعي لأسرهم التابعين لها . شملت الملتقيات برامج الإرشاد الأسري التي قدمها تأهيل الإناث بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأسر نزيلاته من ذوات الإعاقة اربعة مواضيع عن “فضل رعاية ذوي الإعاقة” و “تغذية ذوي الإعاقة” و” الجانب النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة ودور الوالدين في حفظ حقوقهم ” كما نفذ تأهيل الذكور ندوتين تثقيفيتين لمنسوبيه عن العلاج الطبيعي والتحديات الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة ” الى جانب الفعاليات الداخلية لمواكبة المناسبات والمشاركات الخارجية لتعريف المجتمع الخارجي بحقوق ذوي الإعاقة وخدمات المراكز . الجدير بالذكر ان المركزين يتبعان فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض ضمن “12” مركزاً للذكور والإناث موزعة مابين العاصمة الرياض ومحافظاتها . أخبار قد تهمك

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