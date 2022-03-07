شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل مشاركتها بمعرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - غرفة عمليات تتشابه مع غرف عمليات 911

- الجناح يضم عدد من المحاور ومنها أمن الحدود وأمن المنشآت

- يتضمن أيضا السلامة المرورية والقوات الخاصة للأمن البيئي

كشف وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، في حديث خاص لـ "اليوم" عن تفاصيل مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي.

وأوضح أن المشاركة تتضمن غرفة عمليات تتشابه مع غرف عمليات 911، مبينا أنها أحد المحاور الرئيسية المشاركة بجناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي.

وذكر أن لديهم عدد من المحاور، ومنها أمن الحدود وأمن المنشآت، بالإضافة إلى السلامة المرورية المتطورة والقوات الخاصة للأمن البيئي.