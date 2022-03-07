وزير الصناعة: جذبنا 21 مليار دولار استثمارات في 2021.. ومستعدون للشراكات الأجنبية

محمد بن مسعود - الدمام - 08-04-1443 07:27

صدى تبوك – متابعة

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بندر الخريف، أن المملكة جذبت 81 مليار ريال، 21.6 مليار دولار، من الاستثمارات في القطاع الصناعي بالعام 2021، سواء في القطاع الخاص أو المشاريع المشتركة مع الهيئات الحكومية.

وقال الخريف، اليوم الاثنين في تصريحات لوكالة «رويترز»: «القطاع الصناعي يسجل نموا كبيرا بشكل عام. ففي العام 2021، حققنا استثمارات جديدة بقيمة 81 مليار ريال في القطاع الخاص والمشاريع الحكومية».

وتأتي تصريحات الخريف على هامش معرض الدفاع العالمي العالمي الذي تستضيفه المملكة. ويجري الإعلان عن سلسلة من المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية وكبار مصنعي الطيران والدفاع على الصعيد العالمي في السنوات الاخيرة في إطار مساعي توطين بعض القدرات الصناعية.

وتهدف المملكة إلى التحول من أكبر مستوردي الأسلحة في المنطقة إلى واحدة من أهم المصنعين.

وقال الخريف: «الدخول في مشروعات مشتركة من الأهداف الحيوية للمملكة، لكن هذا النوع من المشاريع تأخذ وقتا أطول.. علينا التأكد من اختيار الشريك المناسب لأن هذه المشروعات والشراكات تستمر لفترة طويلة».

كما أكد الوزير رغبة المملكة في توطين صناعات القطاع الدفاعي والمضي قدما بشكل أسرع في هذا التوجه، كما أضاف: «بالتأكيد، لدينا طموحات كبيرة للغاية في هذا القطاع، لكن القدرات التصنيعية تستغرق فترة من الوقت».

وأشار إلى أن المملكة مستعدة للعمل مع الشركات الأجنبية وغيرها، من الشركات التي تتشارك «المنظور طويل المدى مع المملكة، وتملك التكنولوجيا التي تحتاجها المملكة».

وتضع المملكة هدفا لتنويع مصادر الاقتصاد وتقليل اعتمادها على العائدات النفطية، وضخت مليارات الدولار في خطتها المعروفة بـ«رؤية 2030» التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وخصصت استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال لهذا الهدف بحلول العام 2030.