13 مليون زائر.. «موسم الرياض» يواصل تحقيق الأرقام القياسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حصد «موسم الرياض» أكثر من مليون زائر خلال الـ 8 أيام الماضية ليرتفع عدد الإجمالي إلى أكثر من 13 مليون زائر وهو ما يدل على التسارع الكبير في ارتفاع أعداد الزوار .
وانطلق «موسم الرياض» في 20 أكتوبر الماضي واستضاف العديد من الفعاليات الترفيهية العالمية
واستطاع تحقيق 5 أرقام قياسية بموسوعة “غينيس”
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