13 مليون زائر.. «موسم الرياض» يواصل تحقيق الأرقام القياسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حصد «موسم الرياض» أكثر من مليون زائر خلال الـ 8 أيام الماضية ليرتفع عدد الإجمالي إلى أكثر من 13 مليون زائر وهو ما يدل على التسارع الكبير في ارتفاع أعداد الزوار .

وانطلق «موسم الرياض» في 20 أكتوبر الماضي واستضاف العديد من الفعاليات الترفيهية العالمية

واستطاع تحقيق 5 أرقام قياسية بموسوعة “غينيس”