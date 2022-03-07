151 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت : –

أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 151 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى التحالف بمناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية. أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 151 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى التحالف بمناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية. وأوضح المصدر أن من بين الخروقات 3 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية، وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 18 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و112 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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