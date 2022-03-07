اخبار الخليج – دكتورة مريم آل رضي: طب الاسنان ليس مجرد علم بل فن

محمد بن مسعود - الدمام - دكتورة مريم بدأت مسيرتها التي كانت بسبب شغفها للأعمال اليدوية مما أوصلها لدراسة الطب والأبداع في مجال الإسنان وإبراز اسمها بشكل ملاحظ.

ما هو الهدف الرئيسي لدخول دكتورة مريم لتخصص الطب، وتحديداً طب الأسنان؟

يعود أختياري لمهنة طبيب الأسنان بالنسبة لي لعدة جوانب منها حب الجانب العلمي والعملي في نفس الوقت مما جعلني أتخذ هذا القرار أولاً. ومن جانب آخر فبنظري أن المهنة غنية بالخدمة الإنسانية والتوعية المجتمعية ومن المهن ذات التأثير المباشر على صحة الأفراد ومن هذا الباب لامست هذه الجوانب طموحي وميولي بأن أكون ذات أثر وأن أخدم ما أستطعت من المجتمع.

رغبتي الأولى كانت دراسة الهندسة المعمارية لشغفي بالتصميم الداخلي والتصميم الإلكتروني.

وما لبثت أن اتخذت قرارا جازما بمحض إرادتي بالالتحاق بكلية الطب. قرار لم أندم عليه يوم قط.

قرار أتى بعد صراع ما بين الميول والرغبة، ما بين تفضيل الهواية و دراستها أ مع العلم انه لدي القدرة على اكتساب مهارات وقدرات في هذا المجال بدون الدراسة الأكاديمية و بين الولوج في دراسة أسمى بالعلوم الإنسانية وشق طريق الكفاح للنجاح والظفر بنيل مرتبة علمية لخدمة المجتمع.

قد أكون اتجهت لدراسة هندسة الديكور أو التصميم الإلكتروني لما يلامسه هذا التخصصان ايضا من ميولي. ولكن في ذلك الوقت كان الإصرار على طب الأسنان شاغلاً كل تفكيري وطوحي ولم أرى نفسي غير طبيبة أسنان. وأحمد الله على هذا الاختيار فقد وفقت في هذه المهنة .

المرحلة الابتدائية: شاركت في العديد من الأعمال اليدوية الملموسة وهذا كان بفضل الله ثم بفضل معلمة شجعتني على الإعمال اليدوية وحببتني فيها ودفعتني في هذا المجال وإيضًا لي مشاركات في إلقاء الشعر.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية تطور الشعر والالقاء وشاركت في برامج عديدة منها برنامج يسمى «كورت» وهو برنامج أجنبي يُهيأ ويدرب المشاركين على رؤية الجوانب الإيجابية والسلبية لكل خطوة قبل اتخاذ اي قرار.

أما في المرحلة الثانوية تطور أكثر حب الخطابة ودخلت في برنامج فن الخطابة هو باللغة الإنجليزية ، حيث يتم تقييم المشاركين من ناحية لغة الجسد، الثقة بالنفس ومهارات التواصل ويتم تقديم فقرات باللغة الإنجليزية للمشتركين وبعدها يتم تقييم الزملاء للمتحدث وبهكذا تتطور المهارة واللغة عن طريق اكتساب مهارات التواصل ودراسة لغة الجسد وتحليل شخصية المتحدث.

وفي مرحلة الجامعة، اخذ التخصص كل الاهتمام والشغف حيث تركز فكري وعملي في مجال «طب الأسنان» والحمدالله بفضل الله تمكنت أن أكمل دراستي والتخرج من جامعة عجمان بتخصص طبيبة فم وجراحة الأسنان.

من أين كسبت دكتورة مريم مهارات الإلقاء، الخطابة، الكتابة؟

نشأت و ترعرعت في ظل أسرة مثقفة محبة للإطلاع و للكتابة و الشعر حيث تخصصا والدني في مجال اللغة العربية و ابتدأت مسيرتهما بالتعليم و كما كانت لهما نشاطات مختلفة ككاتبين في مجالات عديدة في زمن توسد القلم قوة الكلمة ز و لعل العرفان بفضل والدي الذي يحثني ان أقدم الشكر الخالص لهما في هذا اللقاء حيث كان دعمهم و مازال معطاءاً من جوانب عديدة و أرى أثرها اليوم بصورة ملحوظة . قد لا أكون سلكت نفس المجال الذي سلكاه والدي و لكن ما أن كبرت حتى رأيت أنني قد كسبت هذه المهارة منذ الطفولة حيث شاركت في العديد من المسابقات أيام مرحلة الابتدائية و الاعدادية و منها مسابقات إلقاء الخطابة و كتابة قصص قصيرة . كما كانت لي مشاركات عديدة في برنامج فن الخطابة باللغة الإنجلينزية

(Toastmaster).

قد تكون كورونا « هدمت آمال الكثيرين» أو « أحبطت من معنويات البعض» فما هو تأثيرها في مسيرة دكتورة مريم؟ لم يكن لجائحة الكرونا أثر كبير في طموح مريم، ولعل هذا السبب يعود إلى الطريقة التي أعتدت أن أنظر إلى الأمور إليها، فقد تعلمت أن أرى الأمور بنظرة أوسع وأكثر إيجابية ولذلك كنت أرى أنها جائحة وستمر حتى لو أخرت طموحي ورغباتي سواءً في الجانب العملي أو حتى الجانب الشخصي ، بل كنت أرى أنني أقل المتضررين وبهذا يزداد امتناني لله عز وجل . لا أخفي أن المصاعب قد تخلق جواً من القلق في بعض اللحظات ولكن شخصياً حاولت أن اتجنب التفكير في هذا الجانب لما له من تبعات سلبية مؤثرة . وبهذا فقد اتجهت لممارسة مهنتي بصورة إنسانية وخدمة مجتمعية عن طريق كتابة مقالات توعوية هادفة في مجلة الطبي – وهي مجلة تنشر شهرياً – تضم نخبة من الدكاترة والاستشاريين المتميزين بقلمهم و اشتراكهم في توصيل رسالة هادفة. وبعدها أتجهت إلى مواقع التواصل الإجتماعي لنشر مقالاتي ونشر التوعية بصحة الفم والأسنان. هل تعد وسائل التواصل الاجتماعي محركًا في مسيرة عملك؟ بعد تفاعلي في مواقع التواصل الاجتماعي، أدركت بأن السيرة الذاتية وحدها غير كافية للحصول على فرصة عمل. كما من الصعب أن تتعرف على شخصية الفرد ومهاراته وأهدافه للعمل من سيرة ذاتية مكتوبة. ولذلك أنصح بأن يُعرف الشخص بنفسه بطريقة ذكية و متجددة لتواكب السوشل ميديا في زمننا الحالي. هل تستطيعي الموازنة بين الهوايات والعمل؟ في الوقت الحالي نعم، استطعت أن أنظم وقتي بين العمل وبين حياتي الخاصة وأحرص دائماً على تجديد الشغف وحب الحياة في ذاتي عن طريق ممارسة هواياتي أو تجربة مهارات وتجارب جديدة، لما لهُ من أثر كبير في أدائي في العمل حيث تنعكس طاقة الأنسان في عمله . حدثينا عن اللحظات الصعبة التي واجهتيها؟ يصعب عليَ أن أصف هذه التجربة بأنها تجربة صعبة لأنها من أكثر التجارب القيمة التي يمر بها الفرد حيث تنصقل شخصية الإنسان ويبدأ بالتعرف على ذاته، فحتى لو واجه البعض محطات صعبة إلا أنه يشعر بقيمة هذه التجربة ووفرة الدروس والعبر منها. ولابد أن تتيسر المصاعب بفضل الله عن طريق دعم الأهل ورفقاء الدرب ويكمن جمال هذه المحطة من محطات الحياة في صعوبتها. صف هل تختلف شخصية مريم في العمل وخارج إطار العمل، وماهي الاختلافات؟ بالطبع هناك جوانب مختلفة، حيث تظهر جوانب أكثر جدية وأكثر تفهماً واستماع للمرضى وهذه طبيعة العمل كمهنة انسانية، حيث يكون الدكتور ملجأ للمرضى لتقديم رعاية صحية متكاملة، بينما تمتاز شخصية مريم خارج اطار العمل بحب الحوار والمزاح وقدتكون شخصيتي خارج إطار العمل أكثر عفوية وانطلاقية وبالطبع هذا حال أغلب الناس، حيث تفرض شخصية الدكتور أو المهندس أو حتى المعلم التميز بصفات معينة تكتسب مع ممارسة المهنة. ولكن دائماً ما أحب أن أوفق في الاتزان بين الشخصيتين. كيف تتعاملي مع المريض؟ كل مريض تتعامل معه بطريقة مختلفة ويعتمد التعامل على سيكولوجية المريض نفسه، فمنهم من فقد ثقته في الأطباء بشكل عام لعدة عوامل ومنهم من يعاني من خوف طبيعي ومنهم من يعاني من خوف شديد والذي يدعى ب( بالفوبيا ). أبدأ عادةً بتحليل شخصية المريض فور دخوله إلى الغرفة حيث توحي التصرفات الأولى ولغة جسد المريض ببعض الإشارات وما أن تدع المريض يتكلم حتى تنرسم في نفسك الصورة متكاملة وبناءً عليها لإرادياً أتبرمج بالطريقة المناسبة للتعامل مع كل نوع من المرضى ولعل لغة التواصل هذه أحد أهم أبواب التوفيق والارتياح التي يعبر عنها المرضى . وتكتسب هذه المهارة من التجارب والخبرة واعتماداً على شخصية الطبيب نفسه حيث يستحيل أن تتلقى هذه المهارة من الكتب أو الجانب النظري . متى تعلمين أنك كسبتي ثقة المريض؟ تستطيع أن تقيس اكتساب ثقة المرضى من تكرار تعاملهم معك وإصرارهم على اختيارك في علاجاتهم ، كما ترى آثار ثقة المرضى عندما يزكونك إلى أقربائهم وفي تعبيرهم عن مدى راحتهم وهذه من النعم الجميلة التي يتمناها كل شخص بأن يخدم ما استطاع من أشخاص و أن تترك أثر لطيف سواءً في جانب العمل أو حتى من جوانب أخرى. كيف تديرين ضغوطات العمل؟ لا يشكل العمل لي مصدر ضغط أساسي، وربما يعود السبب لحبي للمهنة نفسها ولكن قد يمر الإنسان أحيانا بتعطل في الطاقة أو أن يرى نفسه بحاجة للراحة ليعيد شغفه وحبه للعمل وهنا أفضل أن أخفف عن نفسي بممارسة هوايات أو خوض تجارب جديدة ، وأحياناً رؤية الأصدقاء تخفف الكثير من ضغوطات الحياة عامةً. من ناحية العمل والمسؤؤليات، فعادةً أحب أن أؤؤدي واجباتي باتزان وتنظيم للوقت وأن لا أراكم المهمات حتى لا أشعر بغط عالي جداً. تستطيع دكتورة مريم إن تقول وصلت للشيء التي تريده؟ لا أستطيع ان أقول أني وصلت لطموحي الفعلية،ولكني لا زلت اسعى لها وسأصل يوماً ما حتى لو تأخرت إلا أنني واثقة بأني سأحقق ما أطمح إليه. بالنسبة لي أرى أن النجاح أشبه بالإدمان كل ما وصلت لمرحلة تتوق لمرحلة أعلى وهذه طبيعة البشر دائماً ما يطمح الإنسان لمستوى أفضل وأفضل . هل كانت مريم متوقعة قبل عشر سنوات شخصية مريم الآن؟ أمانةً لا ونعم ، رأيت في نفسي جوانب وطموح في صغري قد حققتها الان من ناحية الصعيد المهني والعلمي ، أما من ناحية الصعيد النفسي والشخصي فلم أكن أرى هذا التغيير الذي حصل الان، فقد يمر الفرد منا بتجارب تعيد هيكلة شخصيته واتزانه وهذه من الجوانب التي يصعب علينا أن نتوقعها . وبالطبع فأنا شاكرة وممتنة لكل التجارب والمواقف التي قوتني وعلمتني وجعلتني على ما أنا عليه اليوم . وفي النهاية تستنتج أن الإنسان ماهو إلى حصيلة التجارب التي يمر بها وطريقة تفاعله معها . أين راح تكون مريم بعد خمس سنوات من الآن لا أفضل أن أحصر خططي في فترة زمنية معينة مقيدة، إنما أضع طموح وعليها أبني خطواتي و أسعى بكل ما أستطيع لأجني ثمارها و أستمتع برحلتي خلالها. ويعود السبب الأساسي لعدم وضعي فترة زمنية مقيدة هو الخوف من التأزم بعدم إنجازها في الفترة المحددة والتي بدورها تزيح شعور الامتنان والسعادة بما أُنجز ويستبدل بالخيبة، فلذلك أحرص على أن أنجز م أطكح إليه وهذا هو الاهم في نظري. كيفية الاعتناء بالإسنان؟ العناية بالأسنان سلسلة متكاملة تبدا منذ ظهور الاسنان اللبنية للطفل وحتى ظهور الاسنان الدائمة، حيث تؤثر العناية بالأسنان اللبنية على صحة الاسنان الدائمة. ولذلك ننصح بالزيارات الدورية للحصول على الفحص المبكر وتجنب تفاقم اي مشكلة عن طريق العلاجات الوقائية منها تنظيف اللثة، حشوات وقائية وطلاء الفلورايد. ما هو تجميل الإسنان؟ تجميل الأسنان الشائع في الفترة الاخيرة لا يتمثل بالحصول على علاج تجميلي فقط ، بل غالبا يكون الغاية والهدف منه علاجي وفي نفس الوقت تجميلي بحيث يعطي المريض ابتسامة صحية و سليمة وكون الاسنان واجهة مهمة لشكل الانسان فيتمثل علاجها بصورة جمالية ولذلك يطلق عليه علاج تجميلي. ما هو السر وراء انتشار عيادات الإسنان في البحرين؟ يعود السبب لتركز علاجات الاسنان في القطاع الخاص في الآونة الاخيرة فكثرت المنافسات والتحديات لتوفير أفضل سبل الراحة في العلاج للمرضى وبذلك انتشرت العيادات في اظهار تنافسها اعلاميا و بذلك تبين وجود شريحة كبيرة من العيادات الممتازة. بعض النصائح الوقائية التي تقدمها دكتورة مريم للصغار والكبار؟ صحة الأسنان جزء لا يتجزأ من مظهر ولبس الشخص ولذلك يستوجب الاهتمام والعناية به كباقي الأمور. لا تهمل صحة اسنانك، أكسر حاجز الخوف من أجل صحتك. كل ما كان الكشف عن المشكلة مبكراَ كل ما كان الحل أبسط وأريح و أقل تكلفة . كما أحث بإن شكل الأسنان مهما كان صحي فيتوجب الانتباه إلى الأساس أيضاً ألا وهو اللثة فهي تحتاج أيضاً تسليط ضوء الاهتمام و العناية والمراجعة لأنها الأساس لصحة الفم والأسنان. كلمة أخيرة دكتورة مريم؟ أحب أن أنوه أن الإنسان باختلاف نجاحاته ومقاماته فهو حصيلة التوفيق من الله أولاً ولذلك أحمد الله وأشكره على كل نجاحاتي وانتصاراتي في كل جوانب حياتي . ومن ثم أحب أن أوجه كلمة تقدير وشكر لكل الداعميين لمريم وابتديها بوالديي الذي يعود الفضل لهم أولاُ وأخيراً ويعجز لساني عن وصف الشكر تجاههمها . كما أحب أن أشكر الدكتور عيسى مطر لدعمه لي ابتداءً من محطتي الأولى (الدراسة الجامعية) وحتى الحياة المهنية و لأنه رأى فيني ما لم أرى وحثني في اتخاذ الكثير من الخطى التي قد أكون تأخرت أو تشتت في اتخاذها لولا وجود دعمه ، كما أحب أن أشكر الدكتور محمد سعيد والدكتور عمار العكري لثقتهم ودعمهم ليي بصورة دائمة . كلي امتنان وشكر لكل من دعمني ووثق فيني و رأى فيني جوانب لم أراها فشكراً جزيلاً.

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