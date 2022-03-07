محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل عدائي متعمد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.
وتشيد وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية والتي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – البحرين تستنكر إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.