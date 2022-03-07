اخبار الخليج – البحرين تستنكر إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل عدائي متعمد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.

وتشيد وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية والتي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.