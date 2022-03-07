اخبار الخليج – بشرى عبد المجيد أسيري: حان الوقت لنغير قاعدة «أمة اقرأ لا تقرأ»

محمد بن مسعود - الدمام - وصفت البطلة بشرى عبد المجيد أسيري نفسها بالإنسانة الشغوفة، المبادرة، و المطالعة التي تستمتع بالقرائة و المطالعة و تهوى المشاركة في المبادرات و المسابقات في شتى المجالات. هي ابنت مملكة البحرين التي لا يوجد في قاموسها كلمة «فشل» جعلت منها شخصية متجددة بعيدة المدى في طموحاتها حققت الكثير و تميزت عن أقرانها قبل و بعد التحدي. كما أنها أكدت أهمية اللغة العربية اللغة الأم و تقول في صدد الحديث»إن كنت تعتقد أن تحدثك بلغة أجنبية أو حتى خلط كلمات أجنبية بالعربية سيرفع من شأنك ويجعلك تبدو متحضرا أمام الملأ، فذلك بلا شك ليس فيه من الصحة شيء. إنما أنت بذلك تحاول أن تشبع فراغ نفسك وعقلك بتلك الأوهام.»

السؤال الأول : ما الذي أضاف لك تحدي القراءة العربي خاصة في دراستك الجامعية (ما المهارات التي اكتسبتيها) ؟

• مشاركتي في هذه المسابقة جعلت مني شخصية متجددة في تطلعاتي، بعيدة المدى في طموحاتي، واثقة من نفسي، قادرة على صياغة أفكاري، قوية في عزيمتي وإرادتي. كما زودتني بمهارات الإلقاء والخطابة والتي لها دور كبير في إبراز شخصيتي في الجامعة.

السؤال الثاني: ما هي انجازاتك قبل تحدي القرائة و بعد التحدي بالتحديد؟

• قبل المبادرة كنت أشارك في عدة مسابقات ومبادرات في شتى المجالات وكنت أحرز مراكز متقدمة لله الحمد.

أذكر لكم مسابقة الشيخة لطيفة بنت ابراهيم آل مكتوم التي تقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة واللتي أحرزت فيها المركز الأول فئة البحوث الدينية.

كذلك عدة مسابقات في مجال الرسم، أذكر مسابقة (لوحة من وطني) والتي أقيمت من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، وقد أحرزت فيها المركز الأول كذلك لله الحمد.

أما بعد تحدي القراءة، زادت مشاركاتي في مجال الإلقاء والخطابة، فشاركت في مسابقة الخطابة التي نُظمت من قبل أندية التوستماسترز في مملكة البحرين وأحرزت لله الحمد المركز الثاني.

السؤال الثالث :ما الذي جعلك تتميزين و تختلفين عن أقرانك و تصلي إلى ما أنت عليه اليوم؟

• عدم وجود كلمة «فشل» في قاموسي، واستبدالها بعبارة «تجارب وخبرات». أثمرت جهودي في مبادرة تحدي القراءة بعد ٤ سنوات من المشاركة وعدم التخلي عن أهدافي بعد توفيق من الله لي.

السؤال الرابع :كيف ترين مستقبل اللغة العربية؟

• للأسف، بات الكثير يفتخر بإتقانه وتحدثه للغات غير العربية، حتى ان الكُتاب والمثقفين الناطقين بالضاد باتوا يقبلون على الكتب باللغات الأخرى. أضيف إلى ذلك أننا في عصر العولمة، وأحد مظاهر هذا العصر انتشار اللغات الأخرى بكثرة في شتى المدائن.

السؤال الخامس : كيف هو واقع الطالب المعاصر من وجهة نظرك تجاه اللغة العربية ؟

• بفارغ الأسى أقول أن اللغة العربية تكاد تُمحى في بعض المناطق والدول. حتى أن المناهج الدراسية في البلدان العربية اتخذت طريق الغرب، والطالب المعاصر هو ضحية هذا التغيير.

السؤال السادس : إذا أتيحت لك الفرصة لنشر كتاب ما هو الموضوع الذي تقترحينه و لماذا؟

• سأقترح موضوع (حرب المصطلحات)، وذلك لأن المفاهيم اختلفت وتعددت معانيها. أصبحت الحرية تعني التفتح، وأصبح الإلتزام يعني التدين وغيرها من المصطلحات في عدة جوانب. سأركز على دور الفرد المسلم في ظل هذا العصر و أهمية ثباته على الحق.