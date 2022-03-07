اخبار الخليج – العلاج الطبيعي احدى الخطوات الأولى بعد الحادث

محمد بن مسعود - الدمام - د.محمد الفردان طبيب علاج طبيعي، استطاع خلال ٦ سنوات بذل نجاح مذهل وتطور رائع في مجاله، حب التخصص ابدى له تقدم واضح في مسيرته ، نصف العلاج الطبيعي علاج نفسية المصاب وساعد الدكتور محمد العديد من المصابين من هذه الناحية.

عرف محمد العلاج الطبيعي بانه مصطلح واسع علاج للامراض او الاعاقات او الإصابات بشكل طبيعي دون تدخل جراحي يشمل استرجاع المتسوى المدني لاي حالة .

كما قال ان الإصابات الرياضية والتاهيل الرياضي وبالتحديد المفاصل (الكتف+اسفل الظهر+الركبتين) من اكثر الحوادث المتواردة في العيادة كما أضاف ان اكثر الحوادث التي عالجها حوادث الركبتين ، الاعمار متفاتة ولكن اغلب المرضى في عمر العشرينات .

آلية الفحص لدى عيادة DYNAMIC وعند محمد بالخصوص : معرفة التاريخ الطبي للمريض اهم خطوة في العلاج ، الخطوة الثانية الفحص السريعي ثم الفحص الوظيفي ،وتاكد بعض التقارير والاشعة نوعية الإصابة

كما أشاد إن من الصعب تحديد جلسات محددة للمريض، فيعتمد على عدة عوامل منها شدة الحالة وشدة الإصابة وهل الإصابة مزمنة ام لا وعمر المريض يضع أيضا في عين الاعتبار، لكن نستطيع إعطاء من 5 الى 12 جلسة مدتها من 45 دقيقة إلى ساعتان ونصف للتشافي.

علاج التمارين الرياضية وتمارين التقوية تحديدا من اكثر الطرق العلاجية المتبعة لدي ومن بعدها استخدم العلاجية مثل الابر الجافة او الأجهزة وغيرها ولكن تمارين التقوية بحسب مااثبتته الدراسات وبحسب نتائج المرضى هي المعتمدة والرئيسية لدي.

صرح محمد الفردان عن رغبته في استخدام جهاز هيرلي وهو جهازضغط هوائي ومائي وجهاز BFR وهو جهاز للاطراف المصابة للمساعدة على تحسين المستوى الرياضي بسرعة.