اخبار الخليج – أمل كريم : اعمل على تطوير خبرتي عن طريق الاطلاع على تجارب الآخرين بالتصوير

محمد بن مسعود - الدمام - أمل كريم : اعمل على تطوير خبرتي عن طريق الاطلاع على تجارب الآخرين بالتصوير ..

حدثيني عن أمل ؟

طموحة وشغوفة ،ولدي أهداف كبيرة للارتقاء اكثر بمستوى فنيات التصوير والتعمق أكثر بمجال الاخراج و ابذل جهداً للتعرف على آخر التقنيات المتعلقة بالتصوير.

متى بدأتي التصوير ؟ وماهي اول كاميرا استخدمتيها ؟

بدأت بعمر ال١١ سنة ، كنت استخدم في بداياتي كاميرا كانون مع شقيقتي الكبرى لأنها من هواة التصوير .

هل تتذكرين أول صورة ؟ وماهي الصورة ؟

أول الصور كانت لأطفال من عائلتي . اللتقط الصور في المناسبات او التجمعات العائلية.

ماذا يعني لك التصوير ؟ هل هواية أم مهنة ؟

في بداية الأمر كان التصوير يعتبر بالنسبة لي كهواية امارسها في أوقات الفراغ مع أختي بحيث لا اضع اهتماماً كبيراً بالفنيات المتعلقة بالتصوير ولكن مع تطوري في المستوى والمهارات اصبح مهنة امارسها بشغف.

كيف تعملين على تطوير خبرتك في التصوير ؟

اعمل على تطوير خبرتي عن طريق الاطلاع على تجارب الآخرين بالتصوير والاستفادة من خبراتهم و الدخول في الدورات المختلفة والتي يتم دعوتي لها من قبل خبراء التصوير او الاطلاع بالانترنت على المواقع المتعلقة بالتصوير وابداعاته.

أي المجالات التي تشدك في عالم التصوير ؟

اكثر مجال يشدني في عالم التصوير هو تصوير (البورتريه) ، وايضاً تصوير الطبيعة والأماكن الأثرية ومجال تصوير الفيديو.

هل شاركت في أي معرض تصوير ؟

لم اشارك في المعارض ، ولكن شاركت بالعديد من المسابقات المختلفة حيث يتم عرض صور جميع المتسابقين .

ماهي أقرب صورة لأمل ؟

الصور التي تكون قريبة مني هي الصور التي تؤخد للأطفال بين أحضان الطبيعة.

س٩: مانوع الكاميرا التي تستخدمينها حاليًا ؟

استخدم حالياً كاميرا كانون مع استخدام عدسات متنوعة ولكل عدسة واستخدامها المناسب لها.

ماهي ردود الأفعال من المقربين عندما قررتي الدخول لهذا المجال ؟

كانت ردود الأفعال ايجابية ، وخاصة من قبل الوالدين واخواتي حيث أنهما شجعاني على تطوير مهارات التصوير .

من الأشخاص الداعمين لكِ ؟

عائلتي و صديقاتي المقربات .

هل ساهم هذا المجال في تطويرك على الصعيد الشخصي ؟

نعم كثيراً ، حيث أن اعطاني الثقة بالنفس وخصوصاً أن هذا المجال يتطلب مقابلة الناس وجهاً لوجه، كما أنه يساهم في ازالة حاجز الخجل ويعطي الشخص مزيداً من قوة الشخصية .

هل واجهت اي مشكلة في المجال وكيف تخطيتها ؟

نعم واجهت بعض المشاكل المتعلقة بالأمور التقنية في الكاميرا احياناً والتي تسبب توقف الكاميرا مؤقتاً وخاصة بالأجواء الحارة ، وكذلك احياناً اواجه مشكلة مع الأطفال ، كون الطفل متعوداً على اللعب فيكون صعباً عندما يكون التصوير في الطبيعة فسيلعب وسينسى متطلبات التصوير ، فيما يتعلق بالأمور التقنية بالكاميرا تخطيتها عن طريق جلب الأدوات الاحتياطية بما يتناسب مع اجواء التصوير ، وفيما يتعلق بموضوع الأطفال تخطيته عن طريق اشغال الأطفال بأمور يحبونها كالحلوى و الموضوع يحتاج صبر وتحمل.

أين ترين أمل بعد ٥ سنوات ؟

أرى نفسي في مصاف الإعلاميين والمصورين الكبار وأمتلك مؤسستي الفنية مع وصول إسمي إلى مراق عالية و امتلكت مهارات اضافية ووسعت مجالي بشكل اكبر في مجال التصوير بأنواعه المختلفة .

هل تطمحين للعالمية ؟ وكيف ترين تحقيق ذلك ؟

طبعاً اطمح للعالمية ، يتم تحقيق ذلك من خلال أمور كثيرة ، وهي من خلال السفر للخارج لاطلاع الآخرين على نتاجاتي التصويرية وتعريف الجمهور في الخارج في البلدان الأخرى على تصويري ، و تطوير مهارات التصوير بالممارسة المستمرة وبالاطلاع على آخر تقنيات التصوير.

ماهي أهدافك الحالية ؟

أهدافي الحالية تتمثل في التركيز على الاستعداد لكل مناسبة مثل : (رمضان / العيد) وتوفير الديكور التصويري الملائم لكل مناسبة.

نصيحة تقدمينها للذين في نفس مجالك ؟

الممارسة المستمرة ، والتعلم أكثر من خلال منصات التواصل الاجتماعية ، والصبر والتحمل.

رسالة توجهينها لأمل ؟

لاتتحقق الآمال والأهداف إلا بالعزم والاصرار والتحمل واستمرار الشغف.

ماهي العبارات التشجيعية التي دائمًا في ذهنك ؟

اللتزمي واجتهدي فلا تُنال المطالب إلا بالجهد والاجتهاد.

هل تستطيعين وصف أمل بكلمة؟

طموحة.