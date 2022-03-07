أوكرانيا: وقف تحصيل الضرائب من رجال الأعمال والمتطوعين في المقاومة

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال، إن بلاده تواصل القتال ضد القوات الروسي، وتقدم كل ما يلزم للحفاظ على أرواح المدنيين.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرر وقف تحصيل الضرائب من رجال الأعمال والمتطوعين في المقاومة ضد الجيش الروسي.
وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية قررت تخفيض فواتير الغاز والكهرباء، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
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