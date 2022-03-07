نهاية مروعة لمدرب رياضي شرب 200 كوب قهوة مرة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل- فريق التحرير:

نهاية مأساوية تعرض لها مدرب رياضي يبلغ من العمر 29 عاما، والذي أقدم على شرب 200 كوب قهوة مرة واحدة.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد توفي شاب بريطاني، بعد أن تناول خليط يحتوي على مادة الكافيين، ما يعادل 200 كوب من القهوة ، ولم تنجح محاولات الإسعاف في إنقاذه.

وأفادت تقارير إخبارية أن الشاب، كان قد اشترى كيسا يحتوي على 100 غرام من مسحوق الكافيين من شركة مكملات غذائية بريطانية، وهو مسحوق يستخدمه الرياضيون لتحسين أدائهم في التمارين.

وقد فشل المدرب الشخصي في تقدير الحصة المناسبة، ليتناول أكثر بكثير من الجرعة الموصى بها وهي بين 60 و300 ملغم.

ووصلت مستويات الكافيين في دمه إلى 392 ملغم للتر الواحد من الدم، في حين أن المستوى النموذجي للقهوة هو من بين 2 إلى 4 ملغم لكل لتر.

وشعر المدرب بتسارع نبضات قلبه وبدأ يمسك بصدره ثم بدأت فقاعات تخرج من فمه، ثم وصل المسعفون إلى منزله وحاولوا لمدة 45 دقيقة إنعاشه لكنه فارق الحياة.