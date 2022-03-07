محمد بن مسعود - الدمام - في دولة خليجية .. ثلاثيني يقتل زوجته بطريقة بشعة ويرمى جثتها للحيوانات

كشفت محكمة التمييز في الكويت الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل، المتهم فيها مواطن كويتي أقدم على قتل زوجته وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي، بعد قيامه بضربها بالعصا على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم رماها في مكان النفايات للحيوانات النافقة.

و في التفاصيل، فقد كانت والدة المجني عليها تقدمت ببلاغ بسبب تغيب ابنتها عن زيارتها، وعدم رد الزوج على اتصالاتها المتكررة، وبعد ضبط الزوج المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، وفق (الإمارات اليوم).

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