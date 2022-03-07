وزارة الدفاع تستقبل ضيوفها من وزراء الدفاع ومن ينوبهم في معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : دقت ساعة الصفر .. زعيم كوريا الشمالية يأمر قوات الجيش بالاستعداد لخوض الحرب العالمية الثالثة وإعلان التعبئة العامة ورفع حالة الطوارئ وتحركات دولية غير مسبوقة

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