الأمير خالد بن سلمان في زيارة لقطر للتنسيق والتعاون في المجال الدفاعي

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل – فريق التحرير:
استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم الإثنين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.
ونقل الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسموه، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار، فيما حمّل سمو الشيخ تميم بن حمد الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى قيادة المملكة.
وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين.
وقال الأمير خالد بن سلمان “تربطنا بأشقائنا في قطر روابط أخوة ومصير مشترك، فالعلاقة مع قطر الشقيقة وقائدها الشيخ تميم بن حمد ترجمها حديث سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-قبل أيام بأننا “أصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ” فبحكمة قادتنا نحن ماضون جميعًا بمشيئة الله في تحقيق الخير والنماء لصالح أوطاننا”.
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