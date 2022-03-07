شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال» تكشف عن 5 ضوابط لتسجيل الأسماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح حساب العناية بالعملاء على "تويتر" التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الأسماء.

وبين أن ضوابط تسجيل الأسماء تتلخص في التالي:

• يجوز تسجيل الاسم معرف بـ «ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع مثل ( البراء، العنود، الجوهرة، الوليد)

كما لا يسمح في الحالات التالية:

• تسجيل الاسم المجرد من الألقاب، مثل: «السيد __».

• لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم. «المعروف بكذا».

• لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: «محمد صالح محمد مصطفى».

• كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: «عبدالرسول».