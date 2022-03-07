لأول مرة منذ 17 عاماً.. مؤشر البحرين العام يتخطى حاجز 2,000 نقطة خلال العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,062.18 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14.74% منذ بداية العام وذلك بدعم من قطاع المواد الأساسية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 105.50% ويليها قطاع المال الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.45%.

هذا وقد ارتفع المؤشر بدعم من نسبة تحرك سعر أسهم شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب نتيجة فتح سقف التداول على أسهم الشركة بنسبة اضافية قدرها 5%، حيث بلغت نسبة تحرك السهم الجديدة 20% كحد أعلى لتحرك السهم من سعر الإغلاق.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.56 مليون سهم منذ بداية العام بقيمة قدرها 35.31 مليون دينار بحريني، كما بلغت القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين 12.41 مليار دينار بحريني.