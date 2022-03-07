محمد بن مسعود - الدمام - التحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة في العاصمة صنعاء

أعلن التحالف العربي في وقت مبكر من اليوم الاثنين تنفيذ عملية عسكرية في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. وقال التحالف في بيان مقتضب “ان العملية العسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء”، وفق ما نقلت وكالة “واس” السعودية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأفاد أنه “تم اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية”. وأضاف التحالف: “أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين”.

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