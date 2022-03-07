أمير دولة قطر يستقبل سمو نائب وزير الدفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.
ونقل سمو الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسموه، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار، فيما حمّل سمو الشيخ تميم بن حمد الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى قيادة المملكة.
وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين.
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حضر اللقاء من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضر من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
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