الداخلية تشارك بأبرز الحلول المبتكرة في حفظ الأمن بمعرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي في مدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 ، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية .
وتستعرض وزارة الداخلية أبرز حلولها المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.
وتهدف مشاركة وزارة الداخلية إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث حظي الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.
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