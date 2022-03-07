لجنة الانضباط تعاقب عبدالرزاق حمدالله بالإيقاف مباراة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب نادي الاتحاد/ عبدالرزاق حمدالله (1) مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، ودفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد ثبوت مخالفة لاعب نادي الاتحاد/ عبدالرزاق حمدالله للمادة (48-2-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، مشيرة إلى أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

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