عاجل/ 7000 جندي أمريكي يصلون إلى دولة أوروبية.. ما الأمر؟ (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل- فريق التحرير:

في تطورات مشهد الحرب الأوكرانية – الروسية، وصل آلاف من القوات الخاصة الأمريكية إلى ألمانيا.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فإن القوة الأمريكية التي وصلت ألمانيا يبلغ عددها 7000 فرد.

وأضافت أن الغرض هو طمأنة حلفاء الناتو والاستعداد لدعم المتطلبات الأخرى في المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة رسمية لليتوانيا، أن روسيا سعت إلى “تقويض الديمقراطية في ليتوانيا وزرع الاستقطاب من خلال هجمات إلكترونية ومعلومات مضللة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وليتوانيا “متحدتان في عزمنا على الوقوف مع أوكرانيا”، مع وصول الغزو الروسي لها إلى يومه الـ الثاني عشر.