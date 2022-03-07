مقتل 406 مدنيين وإصابة 800 إثر القصف الروسي على أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل – فريق التحرير: كشف مكتب حقوق الإنسان، عن مقتل نحو 406 وإصابة 800 آخرين بصفوف المدنيين في أوكرانيا. وأعلنت مفوضية اللاجئين، أن 1,7 مليون شخص غادروا أوكرانيا خلال 11 يوم. وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنه دعا الرئيس الروسي بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا. فيما نفت أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية، اتهامها بارتكاب إبادة في لوجانسك ودونيتسك والذي كان مبرر العملية الروسية. واختتمت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع وتبدأ المداولات بشأن طلب الإجراءات المؤقتة الذي قدمته أوكرانيا ضد روسيا. وأوضح رئيس الوفد الروسي المفاوض، أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستركز على الممرات الإنسانية. وقال البيت الأبيض: إن الرئيس بايدن سيعقد اجتماعا اليوم عبر الفيديو مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

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