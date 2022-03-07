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66 ألف صفقة عقارية إلكترونية عبر بوابة ناجز

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كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى نحو 66 ألف صفقة، منذ تدشين الخدمة في مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى أن إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال 17 بنكا محليا وأجنبيا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق في أقل من 60 دقيقة.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية. وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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