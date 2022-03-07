ما سبب ظهور عبارة غير فعّال بعد حجز العمرة المؤكد

كشفت وزارة الحج والعمرة أن سبب ظهور عبارة غير فعال بعد حجز تصريح العمرة هو لضمان انسيابية تدفق المعتمرين للمسجد الحرام وسرعة قراءة التصاريح عند نقاط الفرز، وأن حجز العمرة الخاص بالشخص مؤكد حتى في حال ظهور عبارة (غير فعال).
حيث أن تصاريح العمرة سيتم تفعيلها قبل بدء الفترة المحجوزة ب 6 ساعات.
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