شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزير الدفاع الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وزير الدفاع الإندونيسي لبحث التعاون الثنائي.

وقال سموه على صفحته الرسمية في "تويتر"، "بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت وزير الدفاع الإندونيسي السيد برابوو سوبيانتو".

وأضاف: "بحثنا التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".