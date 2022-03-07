شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" تطلق تقريرها الدولي عن الإصلاحات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة حقوق الإنسان، تقريرها الدولي، عن أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وذلك تزامنًا مع انعقاد الدورة (49) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشملت الأطر التشريعية والمؤسسية والجوانب الإجرائية والإدارية، وأسهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتحسين وضع المملكة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية.

وتضمن التقرير معلومات ومؤشرات تعكس حجم التطور المتحقق في عدد من مجالات حقوق الإنسان بما فيها القضاء والعدالة الجنائية، وحقوق المرأة وتمكينها، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحقوق العمال وغيرها من المجالات.

يذكر أن التقرير أُعد بأربع لغات (الإنجليزية، والفرنسية، والأسبانية، والألمانية)، ونشر من خلال القنوات التي أطلقتها الهيئة في إطار برنامج التواصل الدولي، بما فيها حساب الهيئة الدولي على تويتر (HRC International)، والنشرة العالمية الدورية (Newsletter) التي توزع على أوسع نطاق، والقائمة البريدية (Mailing List) التي تضم المئات من الشخصيات والمنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم.