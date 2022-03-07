محمد بن مسعود - الدمام - موقع عربي ;كبير يكشف تفاصيل أول ضربة أمريكية لروسيا من مأرب وشبوة

اليمن السعيد – عرب جورنال : خلال الايام الماضية قام المبعوث الامريكي بزيارات الى المحافظات الشرقية لليمن والتقى المسؤولين المحليين بعد أن اجرى زيارة الى كلاً من الرياض وابوظبي.

مصادر سياسية أشارت الى أن كلاً من باريس وواشنطن تسعيان وراء عودة تفعيل استخراج الغاز اليمني من حقوق مارب وشبوة وذلك من خلال ميناء بلحاف حيث توقفت عملية التصدير قبل عدة سنوات وتحاول شركة توتال الفرنسية بمساعدة امريكية الى استئناف التصدير.

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وزادت الحاجة الغربية للغاز اليمني بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا وتوجه الغرب الى مقاطعة الغاز الروسي حيث يشكل الغاز اليمني فرصة ثمينة لكلاً من فرنسا والولايات المتحدة على اعتبار أنه الارخص على مستوى العالم , فقد تمكنت فرنسا وكوريا الجنوبية وبمساعدة امريكية من تمرير صفقة فساد كبيرة مع السلطات اليمنية السابقة أدت الى بيع كميات كبيرة من الغاز اليمني دون أية نتائج ايجابية على الاقتصاد اليمني.

الملفت أن فرنسا تقوم باستخراج الغاز اليمني دون أن تكشف عن الارقام الحقيقية للإنتاج والتي تعتبر أكبر بكثير مما تم الاتفاق عليه مع اليمن.

وتشارك في مشروع الغاز اليمني شركة توتال الفرنسية بنسبة تصل الى 40% وشركة هنت الامريكية وكذلك شركة كوريه والنسبة الأقل هي لليمن.

وسوق الغاز اليمني منذ التاسيس للمشروع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية حيث يصل الانتاج السنوي الى ما يقارب 6ملايين طن متري حسب ما هو معلن إلا أن مصادر في وزارة النفط اليمنية يؤكد ان الشركات تقوم باستخراج كميات اضافية ولا تعلم بها الحكومة اليمنية فالكمية المستخرجة قد تصل الى ما بين 7 – 9 ملايين طن متري وهناك خلافات مستمرة مع شركة توتال حول هذه القضية.

وتشير المصادر الى أن السلطة الموالية للرياض وأبوظبي بدأت مشاورات لتمرير الصفقة الجديدة في استئناف تصدير الغاز الا ان هناك مخاطر تتعلق بتقدم انصار الله باتجاه حقول النفط والغاز في مارب وشبوة حيث يعتبر ذلك التقدم أكبر تهديد للصفقة الجديدة التي توافق عليها السلطة اليمنية الموالية للرياض وأبوظبي حيث من المتوقع أن تلعب أبوظبي دوراً في اعادة تصدير الغاز اليمني لصالح الغرب وبما يسهم في تعويض توقف وصول الغاز الروسي الى اوروبا اضافة الى بدائل أخرى تسعى واشنطن الى تفعيلها من ضمنها النفط السعودي والغاز القطري وكذلك الغاز الجزائري.

ويعتبر الغاز أحد أدوات الحرب بين روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم وبين الغرب بقيادة واشنطن.