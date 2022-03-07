«المتحدة للتأمين (UIC)» تعيِّن ميساء الكوهجي رئيساً تنفيذياً للشركة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشركة المتحدة للتأمين (UIC) أن مجلس إدارة الشركة قد عين ميساء الكوهجي في منصب الرئيس التنفيذي.

تمت ترقية ميساء الكوهجي من مدير عام إلى الرئيس التنفيذي اعتباراً من شهر فبراير 2022. وقد التحقت بالشركة في عام 2017، وتتمتع بما يربو على 15 عامًا من الخبرة في مجال التأمين، فضلاً عن تمتعها بخبرة فنية واسعة بالإضافة إلى مهاراتها العالية في مجال خدمة العملاء، مما وضعها في عدد من المناصب القيادية العليا على مدار السنوات الماضية. تخرجت من جامعة البحرين، ومعهد التأمين القانوني في لندن، وجمعية إدارة مكتب الحياة (LOMA)، كما حضرت العديد من الدورات الفنية والدورات الخاصة بالتطوير الذاتي والإدارة من بعض المعاهد المرموقة بما فيها كلية هارفر لإدارة الأعمال.

وتعليقًا على التعيين، قال سمير الوزان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين: «يعكس تعيين الآنسة ميساء الكوهجي الإسهامات الكبيرة التي قدمتها في نجاح الشركة وكذلك الدور المتزايد الأهمية الذي ستلعبه في المستقبل. أنا ممتن لدعمها تفانيها وإسهاماتها القيمة على مدى السنوات الخمس الماضية، وأنا واثق من أن مساهمتها ستستمر في تنفيذ استراتيجية الشركة. كما أني فخور بوجود كوادر نسائية بحرينية مؤهلة في إدارتنا التنفيذية».