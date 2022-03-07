«stc» توقع اتفاقية تمويل استراتيجية مع «بنك الكويت الوطني» بقيمة 50 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة الاتصالات الكويتية stc، ومجموعة بنك الكويت الوطني اتفاقية تمويل طويلة الامد، بقيمة 50 مليون دينار كويتي تمتد لفترة 6 سنوات، وذلك بهدف دعم خطتها لتعزيز التحول الرقمي، واستراتيجيتها للتوسع في نطاق الاعمال من خلال تنفيذ عمليات الاستحواذ والتوسع في الأعمال التشغيلية وتغطية المصروفات الرأسمالية.

وحضر مراسم توقيع العقد ممثلو الادارة التنفيذية من كلٍ من المؤسستين بحضور مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc صلاح الفليج الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، محمد بن مبارك الفاران الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة الاتصالات الكويتية stc علي فردان مدير عام بنك الكويت الوطني – البحرين.

وبهذه المناسبة، علق الحربي الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc، قائلا»: « يعكس توقيع هذه الاتفاقية جهود التعاون المشترك والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تتمتع بها المؤسستان منذ إطلاق stc لعملياتها التجارية في الكويت، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم إلى الإدارة التنفيذية وفريق عمل بنك الكويت الوطني بالشكر على جهودهم وكفاءتهم والمهنية العالية لإتمام هذه الاتفاقية والتي تصب في مصلحة الجميع».

وأضاف: «تؤكد هذه الاتفاقية ثقتنا بالاقتصاد الكويتي وآفاق النمو المستقبلي للبلاد، ونهدف من خلالها الى دعم التوجه الحكومي الخاص بتعزيز التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات و شبكة الجيل الخامس 5G المبتكرة لجعلها مصدرة لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والتي تعزز رؤية «الكويت 2035» لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري فضلاً عن ذلك فإن اتفاقية التمويل هذه تمثل ثقة القطاع المصرفي في أداء stc التشغيلي والمالي وما تتمتع به من ملاءة وتدفقات مالية ذات جودة عالية والتي تدعم الشركة في تنفيذ خططها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع نطاق الأنشطة والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية والسحابية وانترنت الاشياء ومراكز البيانات والحلول المعلوماتية المتطورة في مجال الاتصالات المتكاملة والحلول المتقدمة، بما يدعم عملية التحول الرقمي بدولة الكويت.

وأكد الحربي: « ترتكز خطط stc المستقبلية على ريادة السوق والاسبقية من خلال تقديم نموذج فعال يرتكز على المنصات الرقمية حيث نسعى للدخول في شراكات استراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث على المزيد من الاستثمارات الذكية في ظل التحديات القائمة في السوق»

كما أضاف الحربي: «لن نألو جهداً في سبيل تعزيز تكاملية حلول الاعمال والعروض والخدمات المقدمة الى عملائنا الافراد ودعم احتياجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الكبيرة من خلال تقديم حلول متكاملة ومرنة قابلة للتطبيق تحت سلة واحدة من الخدمات بأعلى كفاءة تقنية ، الامر الذي يخلق قيمة مضافة لعملاء stc وعوائد أفضل لمساهميها».

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج -: « تشكل صفقة التمويل تأكيداً جديداً على عمق العلاقات الوطيدة والممتدة لسنوات طويلة والتي تجمع مجموعة بنك الكويت الوطني مع شركة stc».

وأكد الفليج على أن الوطني يواصل الاحتفاظ بموقعه الريادي كونه البنك الرئيسي لتمويل الصفقات والمشروعات الكبرى في الكويت، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف الفليج أن البنك يتمتع بمكانة قوية وحصة مهيمنة في سوق تمويل الشركات المحلية والتمويل التجاري تضمن مشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه البنك من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي.

وأشار الفليج إلى أن الوطني يواصل اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استناداً إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.

هذا ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة على قطاع البنوك التجارية ويحافظ في الوقت نفسه على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني بانتشار شبكته محلياً وعالمياً، والتي تمتد في 4 قارات لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في كل من لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والامارات.

نجحت stc ، خلال الفترة الماضية في دعم استثمارات القطاع الخاص بما يصب في مصلحة دفع الاقتصاد المحلي، كما ساهمت في إعادة تعريف قطاع الاتصالات الحيوي باعتباره أكثر القطاعات تاثيراً في تطور التكنولوجيا العالمية، وانطلاقا من الحاجة الملحة لاعتماد التكنولوجيا الرقمية, دأبت stc في تنفيذ خطتها التي تهدف إلى مواصلة تقديم الحلول الرقمية الرائدة وخدمات الاتصالات لعملائها.

وعلى صعيد متصل، كانت لاستراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها stc ونفذتها على مدى السنوات القليلة الماضية عاملاً رئيسياً من عوامل النجاح التي ساعدت الشركة في تحقيق إسهامات بارزة تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي والمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات التي تعزز رؤية الكويت 2035 لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.