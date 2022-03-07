منتدى الأمن السيبراني يُناقش الجرائم السيبرانية والضوابط القانونية لمكافحتها في 20 – 21 مارس بمملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق منتدى الأمن السيبراني الذي تُنظمه مجموعة أوريجين، الرائدة في تنظيم وإدارة المؤتمرات والفعاليات المتخصصة في منطقة الخليج العربي، وذلك في الفترة من 20 – 21 مارس 2022 بفندق الدبلومات راديسون بلو – مملكة البحرين تحت عنوان «حماية البيانات وأمن المعلومات في عصر الأمن السيبراني».

وسيتضمن المنتدى في اليوم الأول جلسات عمل يُنفذها المتحدث الرئيسي، الدكتور ريتشارد بينغلي من بريطانيا، وهو متخصص في مجال الأمن السيبراني، محاضر في جامعة باكينغهامشاير في التخصصات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومؤلف لثلاثة كتب في مجال الأمن السيبراني. أضف إلى ذلك مشاركة المحامي عبدالقادر ورسمة من السودان، والذي سيقدم جلسة بعنوان «القوانين المتطورة لتعريف الجرائم السيبرانية والضوابط القانوية الضرورية لمكافحتها».

وستُختتم فعاليات اليوم الأول من المنتدى بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في طاولة حوار مستديرة، سيشارك الأستاذ عبدالله الحامد، رئيس جمعية الإنترنت البحرينية، الدكتور أحمد ناصر وهو متحدث وخبير دولي، الأستاذة صفا عبدالغني مسؤول دائرة العلاقات العامة والإعلام بمجموعة أوريجين، بالإضافة للمحامي عبدالقادر ورسمة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ورسمة للاستشارات القانونية، والمتحدث الرئيسي الدكتور ريتشارد بينغلي.

سيُقدم المتحدث الرئيسي، الدكتور ريتشارد بينغلي في اليوم الثاني ورشتي عمل مكثفتين، تتناولان مخاطر بيانات الهاتف المتنقل والمسافرين المنفردين، والتحقيقات والاستجابة للحوادث جراء الجرائم السيبرانية.

وفي هذا الصدد، صرحت الأستاذة صفا عبدالغني، مسؤوول دائرة العلاقات العامة والإعلام بمجموعة أوريجين حول هذا المنتدى قائلة: (كما نحمي منازلنا تمامًا من الانتهاك، كذلك يتوجب على المؤسسات يتوجب على المؤسسات أيضًا حماية معلوماتها وبياناتها وأجهزتها. مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي في الوقت الراهن، والكم الهائل من البيانات الضخمة التي نستخدمها، سواء بشكل فردي أو على مستوى المؤسسات في القطاعين العام والخاص، بات الأمن السيبراني هاجسًا لابد من تحقيقه ومكافحة كل ما يهدده من جرائم ومخاطر سيبرانية عديدة.)

وتابعت حديثها قائلة: (من خلال هذا المنتدى، نأمل أن نساهم في حماية المستخدمين النهائيين وموظفي الشركات من أي هجوم أو خرق سيبراني، حتى في الحالات النادرة جدًا التي لا يمكن فيها ردع أي هجوم أو خرق سيبراني، فإن الأمن السيبراني يحسن وقت الاسترداد لكل ما تم اختراقه. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاركون من أفراد أو موظفين مختصين من العرف على القوانين والتوجهات القانونية في مجال الأمن السيبراني وكيفية مكافحة الجرائم فيه.)

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيُنفذ أيضًا في المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ضمن جولة خليجية سيقوم بها المتحدث الرئيسي، الدكتور ريتشارد بينغلي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة من هذه الدول.