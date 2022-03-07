اخبار الخليج – مدير عام معهد «BIBF» يبحث مع سفير الهند مجالات التعاون في التأهيل والتدريب المتخصص

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، في مقر المعهد في خليج البحرين، سعادة السيد بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، لمناقشة سبل التعاون بين المعهد والمؤسسات التدريبية والأكاديمية ذات العلاقة في الهند.

وفي بداية الزيارة؛ قدم المدير العام نبذة مختصرة عن معهد البحرين للدراسات المالية المصرفية، والدور الحيوي والأساسي الذي يقوم به، على مستوى البحرين والمنطقة، في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في القطاع المالي.

كما تابع سعادة السفير والحضور عرضاً شاملاً عن فرص التدريب ومبادرات التطوير المقدمة في المعهد في مجالات التدريب المصرفي، والمالي، والتمويل الإسلامي، والتأمين، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع، ومكافحة غسل الأموال، والتنمية المستدامة، والقيادة والادارة، إضافة الى المواضيع الرائجة الأخرى في قطاع الأعمال.

وبهذه المناسبة؛ أكد الدكتور أحمد الشيخ على أهمية فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف مؤسسات التدريب في جمهورية الهند، بهدف تعزيز البرامج الاكاديمية المقدمة من مختلف الجهات، تعزيزاً لمكانة المعهد كمؤسسة رائدة في تقديم فرص التدريب المهني والتطبيقي عالي المستوى تطويراً للثروة البشرية على مستوى العالم.

مشيراً إلى أن المعهد ملتزم دائماً بتوفير أفضل فرص التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع الخدمات المالية والأعمال المختلفة محلياً ودولياً، استناداً إلى ما يتمتع به من خبرة طويلة وتميز عالي نال ثقة الشركاء حول العالم.

من جانبه؛ أبدى سعادة سفير جمهورية الهند في المنامة إعجابه بالمستوى الرفيع والمتميز للمعهد، وما يقدمه من خدمات مهمة للقطاع المالي ومختلف قطاعات الأعمال، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين المعهد ومؤسسات التدريب المختصة في الهند، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين في قطاع التدريب المصرفي والمالي.

جدير بالذكر أن معهد (BIBF) يتمتع بثقة دولية عالية، كمركز إقليمي رائد في التدريب والتعليم المتخصص، حيث استقبل مجموعة من الوفود الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية في مملكة البحرين لمناقشة سبل التعاون، حيث يتم إجراء ترتيبات التدريب لتنمية الثروة البشرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.