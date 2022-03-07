«البحرين الوطني» يتعاون مع «الجامعة البريطانية» لتقديم حلول مالية وفرص تدريبية لطلاب الجامعة

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع بنك البحرين الوطني (NBB) مذكرة تفاهم مع الجامعة البريطانية في البحرين (BUB) لتوفير منتج «تمويل التعليم» الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قِبل البنك. وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لبنك البحرين الوطني، بحضور السيدة ماريا كارمايكل والسيدة سارة بورتون من الجامعة البريطانية في البحرين، إلى جانب حضور السيد صباح عبداللطيف الزياني والسيد أحمد المسقطي من جهة البنك.

يسعى بنك البحرين الوطني لتلبية احتياجات وتطلعات كافة العملاء، ويهدف منتج «تمويل التعليم» لتغطية المتطلبات المالية والرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين أو الراغبين بالإلتحاق بالجامعة البريطانية في البحرين. ويوفر المنتج التمويلي الجديد أسعار فائدة تنافسية و موافقة سريعة مع إجراءات ميسرة بالإضافة إلى إعفاء العملاء من رسوم التأمين والرسوم الإدارية. وباستطاعة الراغبين بإكمال مسيرتهم الأكاديمية أو مواصلة تعليمهم العالي، الاستفادة من منتج «تمويل التعليم» لتحقيق أهدافهم الاكاديمية مع فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

وبهذه المناسبة، صرّح صباح عبداللطيف الزياني، رئيس تنفيذي -الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني قائلًا:» يلتزم بنك البحرين الوطني بالاستثمار في المجتمع، ويُشكل ذلك أحد أبرز مرتكزاتنا الاستراتيجية الشاملة. وإنما نهدف من شراكتنا مع الجامعة البريطانية في البحرين إلى تبادل الخبرات والمعرفة من خلال تقديم محاضرات وندوات تعريفية وتعليمية من إلقاء وإعداد موظفي البنك لتوجيه الطلاب وإثراء معرفتهم بمنتجات وخدمات البنك المقدمة للعملاء ومختلف الأقسام الموجودة، وذلك لتهيأتهم مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً ومساعدتهم في تحديد توجهاتهم المستقبلية عبر مشاركة تجارب من واقع الحياة العملية»

وأضاف قائلاً: «كما يسعدنا أن نعلن عن عزمنا لمنح الطلبة المؤهلين للستفادة من منتج «تمويل التعليم» فرصة الحصول على تدريب عملي لإتمام متطلبات التخرج الأكاديمية، وذلك داخل البنك مع أولوية التوظيف للمتميزين منهم. ومن هذا المنطلق، نتطلع قدماً لتوسيع نطاق شراكاتنا والتعاون مع المزيد من المؤسسات التعليمية بما يتماشى مع مساهمتنا والتزامنا تجاه الرؤية الوطنية 2030.»

ومن جانبها، قالت ماريا كارمايكل، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية في البحرين: «نعتز جدًا بالتعاون مع بنك البحرين الوطني لتمكين الطلبة من تحقيق تطلعاتهم الدراسية والمهنية مع متابعة تعليمهم الأكاديمي على النظام البريطاني في الجامعة، وذلك من خلال حصولهم على منتج تمويلي مُيسّر من البنك. وعليه، فإننا نتطلع لتعزيز وتوطيد هذه الشراكة بالاعتماد على خبراتنا وجهودنا المشتركة لإعداد أجيال مستقبلية واعدة لمملكة البحرين.»

هذا ويوفر بنك البحرين الوطني منتج التمويل التعليمي بطريقة مدروسة وممنهجة لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات العملاء، وذلك بهدف تنمية وتطوير المهارات لخلق جيل مؤهل لقيادة المستقبل، حيث أن التمويل يغطي ما تصل نسبته حتى 100% من مصاريف التعليم، بمبلغ إجمالي يصل حتى 40,000 دينار بحريني، يتم تقديمه على دفعات مالية مصغرة مقسمة بحسب الفصول الدراسية، وبحسب الاستحقاقية المالية المحددة للطالب وقت تقديم الطلب.