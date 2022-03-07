محمد بن مسعود - الدمام - عريس يدخل الحمام بعد عودته من زفافه بنصف ساعة .. وعندما تفقدته العروس كانت الصدمة!

أنهى عريس مصري، حياته بعد 30 دقيقة من انتهاء حفل الزفاف، في منطقة البدرشين بالجيزة.

وأشارت التحريات، إلى انتحار شاب داخل الحمام بعدما طعن نفسه عدة طعنات قاصدًا إنهاء حياته.

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وتفصيلاً، توجهت العروس، إلى المرحاض فوجدت عريسها طاعنًا نفسه وبجواره السكين والدماء تلطخ المكان، حيث قالت:”كنت لسه بالفستان، وقالي هادخل الحمام وقعدت على السرير عشان يخرج، وبعدها قولت فيه حاجة مش طبيعية ولما فتحت باب الحمام لقيته ميت”.

وعلى الفور، انتقلت أسرة العريس به لأحد المستشفيات في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة قبل وصوله متأثرًا بإصابته.

ووفق أقوال أسرة العريس في التحقيقات تبين أنه يُعاني من حالة نفسية حادة، وظنوا أن الزواج سيحل هذه الأزمة لكنه جاء بالعكس وأنهى من حياته، وفق “العربية نت”.

فيما اتضح أن الوفاة ناتجة عن تخلص العريس من حياته وليس فيها أي شبهة جنائية، وأن العريس دخل المطبخ المجاور للحمام وأمسك بالسكين قبل أن يدخل الحمام ويغلق الباب ويغرس السكين في بطنه.

وأشارت عروس البدرشين، إلى أن زوجها كان طبيعيًا وقت أن كانا في الزفة، وعندما وصلا إلى منزل الزوجية لم يتحدث معها سوى بكلمتين فقط بعد أن دخلا غرفة نومهما “هادخل الحمام”.