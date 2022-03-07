خالد بن سلمان يلتقي بوزير الدفاع الإندونيسي

محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بوزير الدفاع الإندونيسي السيد برابوو سوبيانتو. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الاثنين في تغريدة تنص على “بتوجيه من سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت وزير الدفاع الإندونيسي السيد برابوو سوبيانتو، بحثنا التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

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