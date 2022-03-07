أمير الباحة يضع حجر الأساس لمبادرة “نعمل معاً”

محمد بن مسعود - الدمام - قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، بوضع حجر الأساس لمبادرة أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل “نعمل معاً”، وذلك بتقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري “عقبة الباحة”.

واطلع سموه على عدد من اللوحات التي توضح آلية تنفيذ المبادرة، مستمعًا إلى شرح من أمين المنطقة الدكتور علي السواط، ومن مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي، عن المبادرة التي تستهدف العمل على إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في عدد من المواقع والميادين والمحاور على طرق منطقة الباحة، بمشاركة الشركاء بعدد من الجهات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية.

ووجه بتحسين المشهد الحضري للمنطقة بما يتناسب مع طبيعة وجمال الباحة.