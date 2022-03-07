محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. جندية أوكرانية تقيم حفل زفافها في الحرب.. ارتدت بدلة عسكرية بدلاً من فستان العرس

أقامت الجندية الأوكرانية ليسيا إيفاشينكو، حفل زفافها ببدلة عسكرية في كييف، حيث ارتدت أيضاً طرحة العروس. وظهر في الصور، الجندية الأوكرانية تحمل باقة ورد في يدها، فيما اصطف جنود أكرانيون للاحتفال بزفاف إيفاشينكو عضوة في قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية إلى فاليري فيليمونوف على يد نائب قائد كتيبتها، وذلك قرب نقطة تفتيش في كييف. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ويأتي ذلك في ظل تواصل استعدادات القوات الأوكرانية، للمعركة الفاصلة في العاصمة التي تستهدفها القوات الروسية لتحقيق انتصار حاسم يمكن استخدامه على طاولة مفاوضات أعدت على حدود بيلاروسيا.

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