شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن قرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج لا يزال مستمرًا.

وقالت المديرية العامة للجوازات، في ردها على استفسار من أحد المستخدمين على موقع ”تويتر“، عن مدى إمكانية السفر إلى دول الخليج ببطاقة الهوية الوطنية، أن التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وذلك مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس ”كورونا“ المستجد «كوفيد 19».