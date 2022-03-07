شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف ممارس صحي حققوا معايير هيئة التخصصات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حملة توعوية بعنوان ”ممارس عن ألف“، تستهدف التوعية بأهمية دور الممارس الصحي في حماية المجتمع، وما تؤديه الهيئة من جهود في سبيل المحافظة على سلامة المجتمع وتحقيق الممارسة الآمنة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي فهد القثامي، أن الهيئة تفخر بوجود أكثر من 600 ألف ممارس صحي حققوا معايير هيئة التخصصات الصحية ويعملون في القطاع الصحي بكفاءة، ويساهمون في تحقيق الممارسة الآمنة، ويحافظون على سلامة المجتمع.

وأضاف أن الممارس الصحي الذي يعمل في منظومة الرعاية الصحية والمصنف والمسجل في الهيئة اجتاز عدد من المراحل التي لها دور كبير في تحقيق ما تسعى إليه نحو ”مأمونية الممارسة“، وهي تدقيق المؤهلات، والتقييم، والتصنيف ومن ثم التسجيل، فيما تؤدي الهيئة دور مهم في التأكد من توافر ساعات تعليم طبي للمحافظة على مستوى الممارس الصحي وتحقيق سلامة المجتمع.