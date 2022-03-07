محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيدين بالدور الرائد للمرأة البحرينية وتصدرها المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتحقيقها إنجازات مبهرة في بناء نهضة بلادها البحرين، والتي أثبتت بالفعل قدرتها على مواجهة التحديات، محققة المزيد من الإنجازات، وهو ما يعكس جهود صاحبة السمو المثمرة والبناءة للارتقاء بالمرأة في مختلف الأصعدة، سائلين المولى عز وجل أن يمتع سموها بموفور الصحة والسعادة، لتبقى لمملكة البحرين وأهلها عزًا وذخرًا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى يهنئان قرينة العاهل المفدى باليوم العالمي للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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